33歲大陸女星劉亦菲擁空靈氣質、清純形象，她還因此被擁「神仙姐姐」的美名，顏值和氣質的高度少有人可及，近幾年卻屢傳發福崩壞，日前她上傳一系列仙氣照，上傳不到一小時就引起熱烈關注，還衝上熱搜榜，然而卻有網友狂批，只直指劉亦菲的妝容根本是「鬼妝容」。

劉亦菲日前出席活動，身穿一襲冰晶藍禮服，將一頭烏黑長髮放下，仙氣爆棚的造型就像是「冰雪公主」，立刻引起廣大迴響，累積14萬名粉絲按讚，許多網友都大讚她簡直美若天仙，但也有不少人狂轟，認為劉亦菲的妝髮太隨便，讓仙女姐姐都變成鬼。

劉亦菲的冰雪女王造型引起反應兩極。（圖/翻攝自劉亦菲微博）

有網友豪不客氣留言建議：「換攝影師化妝師吧！」還獲得了上千人按讚認同，也有人指出問題是出在眼影腮紅和口紅，「深色系妝容、淺色系禮服我實在沒搞懂」、「換粉絲來弄都能比這個好看很多倍」、「妳（劉亦菲）很好，溫柔得體還大方，但明明可以更好！」

網友狠批劉亦菲的妝容像鬼。（圖/翻攝自劉亦菲微博）

近來劉亦菲的身材和顏值頻頻受到質疑，還遭酸胖到沒脖子，昔日天仙氣質不再，但她始終維持高EQ回應，不時曬出自己狀態完美的美照來打臉外界說法，更精進運動，以行動證明自己的身材曲線，粉絲也為女神護航，人在鏡頭拍攝下，本來就會變得比較膨脹。

(中時新聞網)