工業電腦龍頭研華（2395）5月營收出爐，達44.87億元，較去年同期減少0.36％，月減4.02％，主要受料件短缺導致出貨遞延影響，目前接單/出貨比值仍處高檔水準，公司預估，下半年缺料情況可望緩解，營運動能將逐季走高。

研華指出，5月營收各區域表現以台灣及新興市場較為突出，相較去年分別成長14％及72％；北美及日本市場則呈現年對年個位數衰退。

以事業群而言，研華5月各事業單位普遍維持成長，服務物聯網事業群（SIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現最佳，較去年同期呈現雙位數成長；僅物聯雲事業群（CIoT）營收表現疲弱，呈現年對年雙位數下滑。

針對目前接單、缺料狀況，研華指出，5月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.98，維持高峰水準，累計至5月的BB Ratio則為1.71，整體看來，訂單需求保持強勁。儘管缺料問題仍然存在，但預期下半年有機會獲得紓緩，挹注公司營運動能逐季轉強。

研華前5月營收223.24億元，年增率達10.69％，改寫歷年同期新高。其中，以北美、中國與新興市場表現最為強勁，年增率皆有雙位數成長；日本市場則相對疲弱，較去年同期小幅衰退。

受惠各國積極推動基礎建設、產業智慧轉型需求提升，以及去年基期較低等因素，各事業群營收貢獻大多優於去年，工業物聯網事業群、服務物聯網事業群為兩大成長引擎。僅應用電腦事業群呈現小幅下滑。

(工商 )