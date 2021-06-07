傳奇網路 5月稅前盈餘0.2元 16:532021/06/07 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳奇網路（4994）公告5月營收與自結損益，5月營收2.4億元，營業利益為4,810萬元、稅前利益2,186萬元，稅前每股盈餘為0.20元。今年累計至5月止，營收為12.2億元、營業利益1.35億元，稅前利益2,714萬元，稅前每股盈餘為0.25元。 《半導體》華邦電前5月營收登峰 Q2續戰新高 氣立5月營收創單月新高 前5月營收同期新高 (工商 ) #傳奇網路 #月營收 #陸續 #營業利益 #稅前利益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》聯強5月營收創同期新高 估6月續強 09:102021/06/07 財經 《生醫股》健身需求回溫 喬山5月營收年增1成 17:402021/06/07 財經 玉山金控前五月每股盈餘0.67元 17:302021/06/07 財經 《電子零件》連3月刷新高 健和興5月營收首破4億元 09:272021/06/07 財經 《鋼鐵股》世豐5月、前5月營收雙創同期新高 15:412021/06/07 財經 《化工股》解封訂單回穩 永捷5月營收年增5倍 16:492021/06/07 財經 營收4,550億元 鴻海創最強5月 04:102021/06/07 財經要聞 勤凱5月營收1.56億元 續創歷史新高 14:412021/06/07 財經 《半導體》旺宏5月、前5月營收 齊寫同期新高 14:502021/06/07 財經 緯軟5月營收4.79億元 寫歷史次高 17:412021/06/07 財經 《半導體》十銓前5月營收 創同期新高 08:532021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 大陸砸巨資擴產 專家爆：低階晶片會暴跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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