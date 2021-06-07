傳奇網路（4994）公告5月營收與自結損益，5月營收2.4億元，營業利益為4,810萬元、稅前利益2,186萬元，稅前每股盈餘為0.20元。今年累計至5月止，營收為12.2億元、營業利益1.35億元，稅前利益2,714萬元，稅前每股盈餘為0.25元。

《半導體》華邦電前5月營收登峰 Q2續戰新高
氣立5月營收創單月新高 前5月營收同期新高

(工商 )

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