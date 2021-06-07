櫃買中心7日呼籲，面對新冠肺炎疫情國內產業及企業營運已有受到影響，上櫃及興櫃公司應依中央流行疫情指揮中心公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，依疫情情境、風險與衝擊評估，制定因應對策，及建立應變組織或緊急聯繫網，並確認持續營運計畫之可行性等五大架構，落實持續營運計畫。

櫃買中心表示，面對新冠肺炎疫情持續變化，上櫃及興櫃公司應採滾動式評估檢討原訂持續營運計畫內容，並確實遵循計畫內容，董事會或公司治理單位應與經營團隊進行更頻繁的溝通，積極協助企業檢視各項風險、必要之投入資源，制定相關應變措施，以瞭解疫情對公司營運計畫及各項營運的影響，以確保企業得以持續營運。

櫃買中心並指出，上櫃及興櫃公司若因新冠肺炎疫情對公司財務、業務已有重大影響或發生全部、部分停工等情事時，應依規定即時發布重大訊息。櫃買中心亦將持續關注上櫃興櫃公司受疫情之影響並協助相關資訊之揭露。

(工商 )