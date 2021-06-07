中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至28日，為降低群聚感染風險，台中市孔廟及忠烈祠、新住民藝文中心及182座里民活動中心持續暫停開放；台中孔廟今年第3季六藝研習班暫停開課，以及今年度第3、4場次(6月8日、7月13日)海葬活動延期辦理，請民眾留意。

民政局長吳世瑋表示，各戶政事務所夜間彈性上班、到府服務、假日各項便民服務及預約結婚登記持續停辦，鼓勵民眾多加使用線上申辦戶籍登記或採預約方式，以降載戶籍登記的人流或縮短接觸時間。

《戶籍法》規定，戶籍登記異動後，需換發戶口名簿或國民身分證，且戶籍登記應於事件發生或確定後30日內申請，出生登記需於60日內辦理，逾期將處以300元至900元罰鍰。內政部基於防疫特殊考量，已通函各地方政府，對於申辦的法定期間最後期日在5月19日後，且仍屬第三級警戒期間者，逾期申辦不予處罰。

6月份分階段軍事訓練、常備役、補充兵及替代役役男皆「暫停徵集入營」，並同步停止辦理徵兵檢查及軍種兵科抽籤作業。

原訂6月16日陸軍第110梯次（分階段第2年）、6月17日陸軍第131梯次（分階段第1年）、6月24日替代役第224梯次(含第224-9梯次)、6月28日補充兵第383梯次，及6月29日陸軍第132梯次、空軍第076梯次，因應疫情皆停止徵集入營，兼顧役男健康及訓練安全。

此外，市立殯儀館「暫停公祭」，禮廳及靈堂進行人流管制；民眾若在家中辦喪事同樣禁止公祭，只能舉行家祭，並請縮小規模、控制人流，保持社交距離；市立堂塔僅限進塔、遷出案件入塔，祭拜民眾請於塔外祭拜。治喪集會採固定座位且為梅花座、量測體溫、全程佩戴口罩、禁止飲食、加強清消，並落實「實聯制」及人流管控。

民政局說明，台中多項防疫措施也配合中央延長，包括宗教集會活動暫停辦理，寺廟、教會等宗教場所暫停開放民眾進入，但若能落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、加強清消及其他各項防疫措施，個別民眾可在不群聚情形下，於宗教建築物外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱。

另宗教場所周邊兩公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，如非屬宗教活動的遊覽車，經主管機關核准者不在此限。

(中時 )