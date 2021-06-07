台北市長柯文哲日前宣布打疫苗免費，引發中央、地方搶功爭論，據中央預算編列預算內容，追加預算中並非接種服務，卻聲稱全部免費。對此，柯文哲怒嗆，對付新冠肺炎，沒有像對付柯文哲這麼用心。

提高民眾接種疫苗意願，繼北市宣布台北市民施打疫苗免費，不料中央流行疫情指揮中心隨後公布，已編列並通過40億元特別預算，補助接種疫苗。

據中央預算編列內容，6月3日追加預算中符合40億元金額的，用途是獎勵設置防疫專責病房和隔離病室及採檢站。而CDC訂的疫苗接種計畫中，支付是接種處置費，每劑次補助100元，但如今中央講法卻像是全部免費。

針對是否被中央針對，柯文哲表示，這預算是中央編的，必須要自己說明，這幾天中央說法變好幾次，他要把每一次說法記錄下來，就可看到變來變去，就連他到現在都不知道是怎回事。

柯文哲怒嗆，還是把事情做好就好，到這時刻，「你對付新冠肺炎，沒有像對付柯文哲這麼用心」。

(中時 )