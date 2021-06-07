港星張柏芝和謝霆鋒2011年離婚後，一人獨自扶養2個兒子Lucas、Quintus，前年底再祕密生下小兒子Marcus，對於孩子生父始終保密，恢單後從未承認戀情，可近日她和閨密一起開直播，對方意外爆出她「非單身」，讓張柏芝嚇得當場尖叫，感情狀況令人好奇。

張柏芝日前現身好友張文慈的直播，對方大讚她是個很善良的人，並對朋友非常有義氣，尤其張柏芝主動助陣支持閨密的直播，讓張文慈直呼幸福，姐妹倆開心聊一波後，張柏芝向網友介紹「她是單身的」，似乎想替閨密徵友，沒想到，張文慈一聽馬上指著張柏芝說：「妳也是啊？妳不是啦」，大爆張柏芝的感情現況，讓張柏芝一時反應不過來直接嚇得大叫，看似害羞的反應，引外界瘋猜可能真有新戀情了。

張柏芝被閨密爆料非單身，讓她嚇得當場大叫。（圖／翻攝自微博）

事實上，張柏芝最近因被拍到頂著凸肚，而引發懷第4胎疑雲，可她上節目就表示自己也有控制身材失敗的時候，直言真的是吃太多變胖，會努力減肥，對於常被拍到她身邊有個「神秘微胖富商」，她也解答其實那是她的經紀人叮當，澄清烏龍傳聞。

不過，張柏芝近來上綜藝節目《讓生活好看》，被好友張馨予問到是否單身，她並沒正面回應，接著再被追問是否願意再婚？張柏芝則豪爽回：「如果那個男人真的愛到我、想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。那如果那個男的想跟我結婚，我當然想要再生小孩」，坦言覺得3個小孩太少。

(中時新聞網)