本土疫情延燒，官方LINE「疾管家」成為民眾得力助手，從疾病介紹、國際疫情諮詢到返國民眾注意事項等，通通都能夠查詢。不過日前臉書社團「爆廢公社公開版」一名網友詢問關於「疫苗施打」的情況，在看完疾管家回應後忍不住爆了粗口，沒想到疾管家也不甘示弱，一句神回應瞬間反擊，對話曝光後，網友笑得嫑嫑，直呼「別玩疾管家，它是無辜的！」

有網友爆料，原來疾管家看到髒話還會回嘴，引發熱議。（圖／臉書_爆廢公社公開版）

日前「爆廢公社公開版」一名網友公開與疾管家的對話截圖，途中可見，疾管家針對疫苗施打等相關問題一一做出回應，不過就在原PO問道「疫苗什麼時候打」，疾管家表示「各個族群要打的疫苗都不同，我現在可以幫你查詢幼兒或是孕婦的接種時程喔！請問你現在要查的是幼兒還是孕婦呢？」後，原PO因為有看沒有懂，因此下意識罵了髒話，結果疾管家下一秒反嗆「猴！你沒收工就罵髒話！」出乎意料的反應，讓原PO不禁驚呼「原來疾管家會回嘴，嚇死我惹！」

有網友實測，疾管家也會說笑話、唱歌。（圖／臉書_爆廢公社公開版）

有網友實測，疾管家也會說笑話、唱歌。（圖／臉書_爆廢公社公開版）

此文一出，許多網友也相當意外，不知道疾管家如此人性化，因此紛紛留言「好好笑唷！該不會一堆人沒事去玩它吧」、「這個設計疾管家的人一定很愛看港片...賭神3、賭俠、與龍共舞」、「等等疾管家就當機了」、「這個好好笑，沒收工就罵髒話，這下換你沒有特異功能了」，還有人興奮指出疾管家「還會唱歌耶」，並附上螢幕截圖。不過雖然跟疾管家互動很有趣，但它終究不是用來聊天用的，所以有網友打趣護航「別玩疾管家，它是無辜的」、「不要欺負疾管家」。

有網友實測，疾管家也會玩梗、說笑話、唱歌。（圖／臉書_爆廢公社公開版）

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(中時新聞網)