台灣人壽積極建立公平待客「36-DNA」策略主軸與執行方針，營運成效深獲國際大獎評審肯定，再奪國際3大獎肯定，連續四年蟬聯《全球品牌雜誌》「全球品牌獎」之「臺灣最佳壽險品牌」，同時也連續第四年榮獲《國際財經雜誌》「國際財經獎」之「臺灣年度創新壽險公司」，及第三年榮獲《全球商業觀點雜誌》「全球商業觀點獎」之「臺灣最佳壽險公司」。

台灣人壽總經理莊中慶表示，身為中國信託集團一份子，台灣人壽秉持「We are family」的企業精神，將客戶視同家人般對待，唯有將公平待客精神內化成每位同仁的DNA，成為同仁執行每項業務時秉持的基本原則，才能根本落實公平待客文化，並從上而下「以客戶為中心」的服務理念循序推動，無論在商品創新、服務作業、金融數位發展等領域，均全面展開公平待客之精進作為。

莊中慶進一步表示，台灣人壽是以「內化公平待客 DNA」、「成為客戶推薦首選」及「推動社會永續」之3大政策為核心方針，由內而外推動全員參與，形成完整健康營運體系，依循這3大政策，往下推展6大面向即「落實公司文化治理，推動客戶至上文化DNA」、「提供理賠申訴服務，加速理賠效率，推動客戶關懷 VOC（Voice of Customer）」、「銷售前後資訊揭露，適切易懂資訊提供」、「招攬核保即時專業建議，數位引領服務革新」、「 保險商品設計，提供最適商品服務」及「服務承諾的兌現，落實社會關懷弱勢」，並由迴圈機制持續循環精進，確保客戶能在投保前、投保中，以及投保後的保險服務過程受到對等、合理且溫暖的對待。

台灣人壽今（2021）年因品牌形象、創新、經營等績優表現再度獲得國際3大獎肯定，顯見台灣人壽透過AI、區塊鏈及大數據等先進數位技術，提供客戶「線上便捷服務，線下充滿溫度」的全新金融服務體驗已獲肯定，另以民眾的需求為出發，設計多樣性的保險商品，滿足各族群的保障需求，為家庭、社會穩定發展盡一份心力，及以「高齡、健康、弱勢」為主軸，關懷社會與民眾，發揮以人為本利他保險精神達成社會永續願景 。

(中時 )