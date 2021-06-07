全國三級警戒進入第三週，台灣民眾的生活已經發生了各種變化；你能想像嗎？在馬來西亞，「封城」的日子，已經過了整整一年。

大馬疫情從去年三月開始升溫，至今歷經了三波的「行動管制令（MCO）」，由於確診病例持續增加，大馬總理於五月中宣布實施 MCO 3.0；不僅如此，近日疫情更加嚴峻，單日確診數攀至新高峰，更嚴格的「全面封鎖令（FMCO）」應運而生，首階段從 6 月 1 日開始實施，直到 6 月 14 日，此段期間，只有公告名單內的經濟、服務機構可以開放，其餘全數關閉。

大馬民眾長時間避免出門、實體店面隨時面臨限制營業的危機，整體社會的數位使用及商業模式都發生了改變。今天，就跟著 TenMax 南向觀測站，一起看看「疫情，如何影響當地的小型企業」：

【洞察1：疫情重挫 67% 企業主，半數將面臨融資問題】

TenMax網站觀察：疫情重挫 67% 企業主，半數將面臨融資問題。（TenMax提供）

大馬間歇性的三波行動管制令，無疑對經濟領域產生顯著衝擊。

整體而言，馬國 2020 年經濟收縮 5.6%，是自 1998 年亞洲金融危機以來，最慘澹的一年。外資方面，外商直接投資金額減少約 68%，是跌幅最大的東南亞國家；國內而言，民眾減少出門消費，更使大馬「消費者物價指數（CPI）」下跌 1.2%，為 50 年以來首次發生 ＃通貨緊縮。

一項針對大馬「規模 20 人以下小型企業」的調查指出：67% 小型企業表示疫情帶來了負面的影響，疫情的衝擊與不確定的前景影響小型企業的償付能力；去年，54% 小型企業曾尋求外部融資，35% 企業曾尋求政府補助與支持；今年，仍有 50% 企業可能面臨財務困難，32% 企業預計難以償還債務。

【洞察2：啟動線上佈局！四成企業加速數位轉型】

TenMax網站觀察：啟動線上佈局！四成企業加速數位轉型。（TenMax提供）

因應衝擊，小型企業紛紛思索突破之道，重點之一便是將線下生意轉往線上發展。

調查指出，過去一年有 40% 小型企業更積極投入數位佈局；高達 85% 企業透過線上銷售獲得了收益；並有 64% 企業表示線上銷售額，佔了總業績一成以上。

其中，「社群媒體」是線上銷售的重要一環。超過 60% 的小型企業，透過社群平台來行銷產品與服務；並有 55% 企業，使用社群媒體與客戶溝通、聯繫；在過去一年，僅有一成的小型企業，沒有使用社群媒體來達成任何商業目標。

【洞察3：危機就是轉機！七成企業預計今年將迎來成長】

TenMax網站觀察：危機就是轉機！七成企業預計今年將迎來成長 。（TenMax提供）

雖然過去一年聽起來危機重重，但大馬小型企業主對未來充滿信心：67 % 受訪者相信今年將迎來成長，逐步揮別陰霾。

背後的原因包含以下兩點——

（1）疫苗可望普及、舒緩疫情：據大馬政府計劃，明年 2月前，全國人口中將有約 70% 完成疫苗接種，更努力於今年年底搶先達成此一目標。

（2）企業應變能力增強：經過去年的試煉，多數小型企業開始重視創新、發展電商，並培訓內部員工，同時也有時間思索與改進經營策略，準備好在 covid 過後，展翅高飛！

危機就是轉機！祈禱本土疫情早日緩和的同時，企業主也應當借鏡大馬，早日啟動數位佈局。跟緊趨勢、走在前端，才能從容應對變動的時局！

(科技)