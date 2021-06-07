永捷（4717）受惠歐美疫情漸獲得控制，陸續解封，新消費需求開始反應，加上東京奧運舉辦在即，既有客戶訂單回穩下，5月營收0.53億元，年成長509.95％，營運動能漸入佳境；搭配折疊HC材料獲面板廠功能測試認可，本業動能蓄勢推進。

永捷表示，近期化工業強勁，客戶需求不斷提高，下半年需求將優於上半年；除既有客戶產品訂單回穩，通過國內某化工大廠認證且已開始交貨，近期與歐洲化工客戶洽談順利可望於第三季下單，帶動營運加速成長。

此外，材料-KY(4763) 伴隨絲束需求強勁及塑料級醋片需求持續回復，5月營收2.2億元，年增21％，創同期新高；前5月營收10.74億元，年成長25％。在新單、新產能見度活絡加持下，樂觀看待今年營收再創新高，達雙位數成長。

永捷指出，透過大陸某知名面板廠功能性測試獲得認可，旗下HC材料將有機會獲得品牌手機廠使用，並因應市場需求提升HC膜應用，另將開發具有獨特性的AG(Anti-glare，防眩光)及AR(Anti-reflection，抗反射)功能的HC材料，提升產品競爭力。《DigiTimes》估計2022年摺疊螢幕的出貨量將起飛，永捷HC材料將有機會導入量產並獲得客戶採用。

材料-KY目前絲束年設計總產能1.6萬噸；下半年新增5,000噸醋片產能，總產能達3萬噸；6萬噸醋酐新廠預計本月底完工，7月投產，有利降低、穩定生產成本。另預計今年展開代理銷售業務，代理中菸的加熱不燃燒菸進入北非市場。

(工商 )