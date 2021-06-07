新竹縣政府財政處長黃國峰說，縣府將訂購130萬劑AZ疫苗，其中有80萬劑是園區同業公會委託代購，已取得AZ廠商「授權意向書」。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣不少民眾從媒體得知，中央宣布7日民眾可免費打疫苗，紛紛詢問「何時有疫苗」可打？國民黨新竹縣黨部周邊也掛起「台灣需要疫苗」的黃絲帶，衛生局長殷東成說，中央配付給1萬3100劑疫苗已全部打完，新竹縣按1到3類施打還需要6萬劑，中央預定15日開始分批配付給新竹縣免費疫苗。

中醫大新竹附設醫院等醫療院所，7日接到不少民眾來電要預約打疫苗，得到的都是「完全沒有疫苗，沒辦法預約！」有的大罵政府宣布民眾能免費打疫苗，沒疫苗是「莊孝維」！疫苗分配也分藍綠？也有詢問縣府自購疫苗來了嗎？

縣府財政處長黃國峰說，中央流行疫情指揮中心對地方政府和企業購買疫苗，態度始終反覆，一下子稱由中央統一採購，一下子說由中央統籌分配，讓地方政府和民間無所適從。

黃國峰說，縣長楊文科希望自購疫苗，獲得園區同業公會支持，日前行文請縣府代購80萬劑疫苗，縣府6月2日行文給AZ疫苗廠商，提供交貨時間、有效期限、報價、運送方式、費用等相關資料，並取得疫苗「授權意向書」。

黃國峰說，新竹縣連同園區同業公會代購 將採購130萬劑疫苗，已積極委託藥商合作，希望中央能主動創照疫苗進口有利條件，如提供有條件疫苗進口授權書、輸送豁免，讓地方政府與民間能在最短時間取得疫苗，守護縣民健康。

縣長楊文科則指出，新竹縣自發性提出購買疫苗，後來中央的「原廠授權」等指示，令人不知道怎麼辦？縣府已積極向原廠索取原廠授權證書，如果取得不到，將無法購買。

(中時 )