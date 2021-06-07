連江縣長劉增應今（7日）下午主持防疫會議，會中公布無新增確診個案，劉增應強調，快篩會有偽陰性的問題，要避免偽陰性就是要持續快篩，縣府也規畫民眾到馬祖自主健康管理14天後再快篩1次。

劉增應說，松山機場、基隆港已設置快篩處，呼籲旅客入境前即在台灣端完成快篩，更可確保同機的乘客及機組員，他舉例，1班機上60人，其中有6人未快篩即搭機前往馬祖，就會對於同機乘客、機組人員都造成風險。

此外，快篩會有偽陰性的問題，要避免偽陰性就是要持續快篩，縣府也規畫民眾到馬祖自主健康管理14天後再快篩1次，嚴格防堵疫情。

此外，台灣本島移工群聚問題，劉增應指示民政處要確實掌握馬祖移工的管理措施，嚴防移工成為馬祖防疫破口。

劉增應也表示，端午節將至仍持續呼籲民眾在地過節，減少不必要的台灣馬祖往返，「不要把病毒帶回家，為了自己、為了家人也為了我們的朋友家園！」一起團結對抗疫情。

(中時 )