首度在印度發現的Delta變種病毒入侵澳洲後，維多利亞省周一公布的單日本土新增確診數創下近1周新高。

維省周一公布11個新本土病例，較前一日的僅2例大幅增加，但當局也表示新增的病例都與現有群聚感染有關。該省首府墨爾本的居民正在等待政府的決議，已經延長的快速封鎖措施是否將如期在周四夜間結束。

當被問及墨爾本部分地區可否繼續封鎖，而其他地區則開始放寬管制時，維省衛生局長Brett Sutton在記者會上表示，目前沒有任何選項，但也不排除任何可能性。

在首度發現Delta變種病毒入侵後，周一墨爾本已經進入硬封城的第11天。澳洲當局尚未找出Delta變種病毒的感染源。截至目前為止，澳洲人口第二大的維多利亞省這一波新疫情的本土確診病例數總計已經達到83例。

目前澳洲約20%成年人已接種第一劑疫苗。

為了壓制住第二波疫情，去年維多利亞省經歷了近3個月的硬封城。那一波疫情造成逾800人死亡，占疫情爆發以來該國染疫死亡總人數約90%。

(時報資訊)