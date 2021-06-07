衛福部推出「2018-2025失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，對此元大金率先響應，打造國內首家失智友善金控，對此元大金指出，將以「失智友善」為主軸，集結集團旗下子公司來強化員工識能與對失智者溝通技巧，致力打造失智友善金融機構。

在具體執行策略上，元大金說明，打造對失智者友善的金融服務，亦呼應聯合國永續目標「SDGs 3良好健康與社會福利」目標，對此，元大金已集結主管及員工、全台營業據點單位，分階段參與「失智友善公共識能」教育訓練，積極加入「失智友善組織」的行列。

元大在執行措施上，即包含在失智者進入銀行時，以緩慢清楚的語調及文字協助長者、並將業務手續拆解為多步驟，分階段引導協助，以及如臨櫃領錢時給失智者領錢證明，避免重複提領等，簡單幾個動作及友善態度，以讓失智者在日常生活中，獲得所需的照護與支持。

元大金引述內政部資料指出，截至2021年2月底，全台老年人口(65歲以上)人口高達381.6萬人，佔全台人口數約16.21%，北市老年人口數49萬8,236人，佔全市人口比率高達19.22%。

另根據世界衛生組織(WHO)統計，全球平均每3秒就增加1名失智人口，在台灣，65歲以上，約每12人就有1位是失智長者，顯見如何協助失智長者處理生活問題，在台灣已越來越迫切需求。

其中，金融服務的協助尤為重要面向。對此元大金引述統計分析，失智者在銀行常見的四種狀況，包括了「重複領錢」、「ATM操作困難」、「對複雜手續理解能力出現問題」以及「容易聽信有心人士的話而被詐騙」，因此元大特別從這些面向來強化對失智者的服務提供，可說非常重要。

目前元大除了動員銀行行員支持台北市失智症行動計畫，亦根據「2018-2025失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」來打造首家失智友善金控，提供失智者、家庭照顧者的支持協助，並串連集團的金融服務網，攜手台北市政府衛生局共同響應「失智症行動計畫」，與社區網絡互動式的行動關懷，建立失智友善社區。

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