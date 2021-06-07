倫元投顧分析師陳學進表示，台股7日開低收小跌，終場下跌63.5點，跌幅0.37％，收在17,083.91點；櫃買指數亦同步下跌0.02點作收，跌幅0.01％，收在200.98點；三大法人進出方面，外資續賣78.22億元，投信轉買18.51億元，自營商轉賣11.64億元，惟外資法人於台指期轉買480口多單，累計淨空單部位為27,364口，心態轉趨謹慎保守。

台股7日殺盤重點落在鋼鐵、航運等類股，反倒京元電子及相關電子股卻相對抗跌，且隨低接買盤進場，加權指數更強勢震盪收斂跌幅，代表台股修正到位後，有望於隔日再度反攻。

就經濟面角度觀察，行政院主計總處4日發布最新預測指出，國內雖受疫情衝擊消費意願，惟隨歐美解封行情開跑，促使全球景氣復甦腳步加快，將進一步推升我國生產及出口動能，故將今年經濟成長預測由4.64％上修至5.46％，創近11年最高。

展望後市，配合外資線上論壇接力登台、蘋果開發者大會即將登場、電子傳統拉貨旺季需求來臨、政府加速疫苗緊急授權、美股大漲等利多匯聚推波助瀾下，估台股前波高點17,709點非本波高點。

個股方面，本周納入投資組合的晶相光，市場需求強勁、漲價效應，營運看俏，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

選股方面，貨櫃三雄、鋼鐵類股前景仍看好不變，長線看漲，惟由於短線累計漲幅已大，恐有震盪，現階段不宜過度追價；繼造紙股華紙、永豐餘連袂大漲後，塑化股國喬亦有逐步加溫的跡象，值得留意。

至於電子股，欣興、景碩、晶相光、順德、一詮等，經歷漂亮洗盤換手後，預期後市均有接棒輪動上漲的機會。

(工商 )