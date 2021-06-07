美股4日三大指數造好，惟美國財長耶倫最新表示，若美國基建計劃致利率上升是正面。港股連跌三日後，7日高開低走。

香港信報報導，恒生指數高開67點，甫開曾升85點，見29,003點，返兩萬九即倒挫，一度下跌302點，見28,615點半日低，插穿20天線和50天線匯聚（約28,680點），恒指中午跌222點。午後大部分時間維持逾百點跌幅。

恒指最終收報28,787，跌130點，跌幅為0.45％，連跌四日。大市全日成交額為1,444.73億港元。國企指數報10,748點，跌57點，跌幅為0.53％。科指跌0.65％，報8042點。

個股方面，騰訊跌1.8％報600.5港元，成交居首達119.38億港元。萬洲國際擬斥近150億溢價回購13％股份，7日復牌，收市升7.7％報7.33港元，為表現最好藍籌。吉利跌5.2％，為表現最差藍籌。

(工商 )