【旅遊經 洪書瑱報導】

端午節將至，而端午節必吃應景的美食，即是粽子，而台南身為美食之都，從歷史悠久的傳統名店，到隱藏在巷弄裡的在地小攤，粽子品項五花八門，每顆台南好粽都令人垂涎欲滴，有那一款是您曾吃過？有那一款是您口袋名單？現在不妨來細數一下台南美粽！

台南美粽也是台南著名的美食之一，台南各式美粽的品嘗攻略，最受人念想，即是簡單樸素的台南菜粽，只以糯米包裹花生，最道地的吃法就是淋上醬油膏、香油、香菜或花生粉，再來一碗味噌湯。創立於民國48年的村伯菜粽，販售超過一甲子的菜粽搭配味噌湯，就是許多麻豆人記憶中的好味道。

麻豆市場旁的惠美肉粽，賣的是道地的南部粽，除了包著瘦肉、香菇和蛋黃的肉粽之外，還有限量版的綠豆瘦肉粽，脫殼綠豆蒜和糯米中包著瘦肉，口感相當清爽，也可沾上加了蒜蓉的醬油膏，品嘗香辣滋味。

菱成粽藝坊(左)五穀素粽；(中)五穀肉粽；(右) 傳統肉粽 (圖片：台南市政府觀光旅遊局提供)

官田鄉的田媽媽菱成粽藝坊，由當地農民選用在地特產菱角，推出菱角五穀養生粽、蔬菜五穀養生粽、蓮子養生粽、紅豆沙冰粽、花生素粽等品項，多數品項還推出220公克和110公克兩種尺寸，符合現代人講究養生、輕食的需求。

關廟區的牛稠埔肉粽，裡面包著蛋黃、土豆仁、豬肉塊和花生粉，外面用清香的月桃葉包裹，成為關廟人懷念的家鄉味。

東區的品香肉粽菜粽，近年來榮獲包括台南府城十大傳統美食獎在內等多項大獎，招牌的八寶肉粽裡面有豬腿肉、魷魚、香菇、鴨蛋黃、蓮子、栗子、雪蓮子、花生等豪華內餡，重達400公克，而月桃葉花生粽裡面有花生和雪蓮子豆，更有月桃葉獨特的清香；台南傳統肉粽裡面則有蝦米、紅蔥、滷肉、香菇、鹹蛋黃、肉燥等內餡；五福肉粽裡面包著滷肉、鴨蛋黃、香菇、蓮子、山藥、蝦米、紅蔥等等餡料，是相當養生的傳統美味。

北區老街巷弄裡三老爺宮旁的李記肉粽，也是開了40多年的老店，主要賣的是肉粽、菜粽、素料粽、還有干貝粽，店家堅持遵循古法，先將肉厚的香菇等餡料拌炒出香味，再包進梅山的竹葉裡，除了常見的麻竹葉之外還有比較少見的桂竹葉，帶來獨特的天然香氣。

中西區的大銃街老店菜粽肉粽，大顆菜粽撒上花生粉與香菜，肉粽則是淋上肉燥，再加上香菜提味，內含蛋黃、香菇、豬肉塊等豐富餡料，成為親民的超值美食。

台南在地的美味好粽還有永康中山北路保生宮對面的喜多鄉味肉粽、南區灣裡路的京富號肉粽菜粽、創立40年的歸仁陳家肉粽、中西區國華街的阿娟肉粽、北區海安路的阿秀古早味肉粽、安南區安和路的黃家粽子、善化區中山路的粽の香、麻豆張家肉粽、還有集香肉粽、宥心肉粽、阿嬤の菜粽肉粽、以及阿美肉粽。

民眾平日想吃台南好粽，可以利用觀光旅遊局彙整的台南好粽Google地圖(共有43家)及可電話訂購店家清單(共27家)來聯絡目標店家。除了應景的粽子，台南觀光旅遊局還廣邀200多家安心餐廳業者推出的美食，透過外帶與訂購外送，除了可以在家防疫享受美食，更能透過訂購行動實質支持生意受到疫情沉重打擊的台南好店。而今(2021)年端午節為6月14日，而且今年因周休的關係，將於6/12-14日，有一連三天的連續假期，而且端午節是華人的三大團圓節日，但由於今(2021)年疫情肆虐，全台疫情依然嚴峻，請民眾原地過節，減少不必要的流動，避免衍生防疫破口，若要團圓，又何妨不走馬路改走網路，以視訊方式來與家人團圓，既不減情意又可保護彼此的健康。

臺南市長黃偉哲表示，大家在端午節之際，呼嘯民眾透過視訊方式與家人團圓，而居家防疫仍可透過外送或外帶方式，除可支持好店又可在家享受臺南好粽。

跟著宅南一起challenge(圖片：台南市政府觀光旅遊局提供)

魚頭君彩繪口罩 (圖片：台南市政府觀光旅遊局提供)

台南觀旅局長郭貞慧表示，此時期團結抗疫、你我都有責，希望大家共體時艱原地過節，而且透過視訊會議關懷親朋好友，既可省去舟車勞頓的時間，也可守護彼此的健康。此外，台南旅遊臉書為了陪大家宅在家，也將陸續舉辦｢在家不無聊，跟著宅南一起challenge｣的線上互動小遊戲，第一棒推出美食篇活動，即日起至6/11止，只要點選連結將臺南美食的美圖與名稱正確連結，完成對應並截圖貼在留言區，就有機會抽中臺南限定與限量的｢魚頭君口罩｣1個（限量20名）!

(圖片：台南市政府觀光旅遊局提供)

(中時新聞網)