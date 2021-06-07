桃園市議員劉勝全7日會同市府人員、里長至受害住戶逐戶查核。（劉勝全提供）

桃園市蘆竹區日鼎水務公司簽約桃園市政府汙水下水道業務，居住南崁地區的民眾日前爆料，日鼎水務公司的下包商工人私自替民眾施作下水道以外的工程，且巧立名目變相向住戶收費，共有21戶住戶受害，總收費金額高達近58萬，桃園市水務局表示，已要求該公司還錢給住戶，另撤換私自做工的工人，指出日鼎水務公司控管鬆散，若再犯將逐戶罰30萬，不排除勒令停工處置。

桃園市議員劉勝全日前接獲民眾投訴，某水務公司施作桃園市蘆竹區新南路及沿線南華一、二、三街汙水下水道系統工程，施工期間巧立名目向住戶變相收費1.8萬至7萬元不等金額，水務局7日一早派員會同劉勝全、日鼎公司、南崁里長邱顯助共同查核，共計21戶遭收費高達近58萬元，劉勝全協助民眾保留法律追訴權，要求廠商退費並請水務局重罰該水務公司，並呼籲有遭受變相收費的住戶勇敢出面追償。

水務局表示，負責下水道的下包商工人只能施作下水道的部分，若有地面上的鑽孔、開挖等工程需求，工人須向水務公司回報，不得私自接受民眾委託且漫天要價，而水務局也不斷地跟民眾宣導不要請下水道工人施作其他業務，若有其他工程需求另尋工人，並怒斥該水務公司管理過於鬆散，須加強教育訓練。

水務局指出，經派員親自逐戶查核後，發現該情形屬實，且有20多名住戶遭騙，已要求該水務公司返還民眾所有費用，並撤換違反規定的工人，若將來二度發生該情事，將每戶開罰30萬，三度發生則每戶開罰50萬，罰款金額將會依照戶數修改，強調須重罰遏止歪風，並怒言「罰錢解決不了就勒令停工」。

(中時 )