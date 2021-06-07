亞股中，近期哪個國家是外資的最愛？哪個國家漲勢最強悍？由於全球市場風險偏好度提升，帶動國際資金回流亞股，也使得亞股連續兩週強勢彈升，其中以越南漲勢最凌厲，漲幅逾4%，其次為印尼，漲幅3.7%。此外，亞股近期回補潮，外資最愛買的是印度及南韓。

根據彭博(Bloomberg)資料顯示，統計上周亞股資金流向(2021/05/31~2021/06/04)，印度及南韓最受到外資青睞，保德信投信指出，上週除了台股、越南股市遭賣超之外，其他亞股皆獲得外資回補，其中，印度股市吸金近11億美元，不僅是上週亞股吸金王，也是近11週以來最大單週外資回補印度金額，推升印度股市連續吸金週數來到第4週；同樣獲得外資買盤進駐的南韓股市，上週外資買超近8億美元，金額為亞股第二高，並順利中止連6週遭賣超窘境。東協市場方面，則是印尼獲1.87億美元回補最佳，其次是泰國股市1.66億美元。

受到外資回補帶動，亞股上週同樣維持強勢彈升，連兩週表現亮眼，彭博統計至6月4日資料顯示，亞股上周漲幅，由越南及印尼分居一二，保德信投信分析，上週表現最為出色的亞股就屬越南股市的4.06%，緊追在後的是印尼股市上漲3.7%，另外，泰國、菲律賓股市同期漲幅也有逾1.8%之多，而東北亞雙雄台灣與南韓市場則雙雙上漲超過1.6%，僅有馬來西亞股市下跌1%，在亞股中黯然失色。

資料來源：Bloomberg，保德信投信整理

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，美國最新公布的5月ISM製造業指數上升至61.2，優於前月的60.7，另外，IHSMarkit也公布5月製造業PMI來到62.1，更是改寫2007年以來最高，顯示製造業擴張正持續帶動經濟復甦，而原物料及勞力短缺問題，將導致供應鏈更加吃緊，進而推升與美歐連動度高的亞洲市場整體表現。

在政策方面，葉家榮指出，美國總統拜登提出的1.7兆美元基建計畫談判未果，為爭取共和黨支持至少1兆美元的大規模基建方案，拜登政府可能暫時擱置原先提出的公司稅率提高至28%的計畫，轉而支持15%的最低公司稅率，由於目前仍有談判空間，市場寄望本週能有實質性的進展。

展望亞股後市，葉家榮認為，上週道瓊上指數漲0.7%，S&P500上漲0.6%，連續2週收紅，而以科技股為主的那斯達克指數則上漲0.5%，連續三週收紅，不過，本週市場仍需關注5月份將公布的CPI通膨數據、消費者信心指數等，考量經濟復甦、供應鏈短缺等狀況，加上去年美國第二季基期處於相對低點，推估通膨有進一步上升的可能性不小，屆時數據可能影響包括亞洲股市在內的市場投資情緒。

(中時新聞網)