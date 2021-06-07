疫情持續延燒，不僅進入社區感染，更進一步到家庭群聚染疫，基隆市長林右昌認為，中央流行疫情指揮中心原先制定疫苗施打的順序應該重新調整，相關方針也有重新思考必要，並向中央建議以策略性打擊重點熱區，如北北基桃、苗栗。

林右昌表示，過去優先接種疫苗對象主要是防守在邊境一線人員，或與確診者有接觸人員，但現在疫情已進入社區感染階段，他建議議中央應該重新思考策略，針對疫情較嚴重的地區，如北北基桃，以及電子廠爆發疫情的苗栗，策略性打擊重點熱區。

林右昌提及，全台第一線醫護人員基本上都已經接種完畢，根據英國的經驗，施打疫苗比例達到30至40％，日增病例數就會明顯下降，也能讓疫情得到控制，因此，他向中央喊話，可以考慮將疫苗施打的策略放在疫情較嚴重的地區，其次則是致死率較高的群體，如65歲以上長者、養護機構住民及洗腎患者，可以減少致死率。

林右昌指出，中央日前加碼2100劑疫苗給基隆，主要針對第二、三類人員進行施打，包括海關、海巡、港警人員等，但預估只有40％人員能完成接種，他認為，必須重新思考策略，如果未來要進行熱區重點打擊的話，基隆市位在雙北旁邊，也是疫情的熱區，希望能分配到更多的疫苗。

此外，環保局今天進行300人大規模接種疫苗，對此，衛生局長吳澤誠證實，下午確實有在環保局設置快速施打點，主要是讓人員降低工作風險，在接種過程也有遵守防疫5大原則，包括社交距離、測量體溫等，並於結束後進行環境消毒。

(中時 )