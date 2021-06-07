台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

新冠肺炎疫苗陸續到貨，不只有AZ疫苗外，莫德納疫苗預計9日開打，外界質疑醫護恐會挑廠牌。對此，台北市長柯文哲表示，這未來會變成大問題，北市醫院尚有6900劑AZ疫苗未施打，這些不打的疫苗乾脆繳回來算了。

柯文哲表示，挑選疫苗施打這是大問題，就統計上坦白講，AZ與莫德納疫苗，大家會選莫德納，而將來若有國產疫苗可以選，問題會更大。

柯文哲指出，他一開始就說過，國家疫苗不能有太多種，會造成行政成本變高，將來若疫苗變多，到底能不能選廠牌？這不像流感疫苗都打固定的，不過現在也沒疫苗，但未來會變成大問題。

柯文哲表示，目前在醫院有6900支疫苗，顯然醫護人員也在觀望，但造冊打的沒問題，所以到底要不要給他選疫苗的機會？柯認為，在醫院那些疫苗要打就打，「不打就繳回來，該那些要打的打」。

針對未來中央將配分北市的1.7萬劑莫德納疫苗施打規畫，柯文哲表示，將按照中央規畫，給第一類對象進行施打，已經打完AZ疫苗的施打單位就優先給莫德納疫苗，AZ疫苗還很多的單位就給少一點。

(中時 )