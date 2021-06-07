楊姓少年14歲時打流感疫苗，2個月後竟下半身癱瘓，須依靠導尿管排泄，因而申請「預防接種受害救濟金」。衛生福利部後來核予150萬元救濟金，少年認為太少，提告請求再付350萬元，但台北高等行政法院認為，疫苗只是少年發病「可能原因」之一，無法斷定有關聯性，遂判少年敗訴，可上訴。

少年2017年10月5日接種流感疫苗，同年12月1日突然不能行走，胸椎第4節以下都無感覺，得使用導尿管，經診治醫師表示可能與疫苗有關，他因此於2018年6月13日申請預防接種受害救濟。

衛福部的審議小組認為，依相關病歷、臨床表現及檢驗結果，研判少年罹患脊髓炎，但無法確定與疫苗有關聯，僅就障礙給付金額範圍規定，核予150萬元救濟金，楊不服提告，請求衛福部應再核予350萬元。

北高行指出，《傳染病防治法》規定，重度障礙與預防接種相關者給付30萬元至500萬元，無法確定關聯者給付20萬元至300萬元；少年2004年出生，成長到7歲半期間曾多次打疫苗，均無不良反應，2017年打流感疫苗時也無特殊病史，2個月後因無法行走急診住院，多次轉院後仍無法恢復。

北高行認為，不同醫院診斷結果雖都與脊髓病變相關，但病歷記載的病名不盡相同，如「疑似視神經脊髓炎」、「前庭脊髓症候群併下肢無力及神經性膀胱」、「脊髓損傷併下肢無力」等，因此無法斷言與疫苗相關，只能認為是「可能原因」之一，遂認定核予150萬元救濟金處分無違誤，判少年敗訴。

(中時 )