北市信義警分局有員警爆料，北市一名8旬翁在家死亡，疑有新冠肺炎症狀，衛生局卻不到場做行政相驗，警方只好報請檢察官司法相驗，確認死者染疫，痛批衛生局甩鍋。北市副市長黃珊珊7日表示，刑事局去年的SOP說這種案子是由檢警來做司法相驗，而衛生局是針對居家隔離及居家檢疫去做匡列，但因此情形太多，因此她已要求不能卸責，衛生局、警察局第一時間都要處理。

黃珊珊說，起初經衛生局查核說，不是衛生局匡列的個案，與衛生局業務無關，但因最近類似狀況很多，所以她修正了這個SOP，以後只要接到民眾通報，衛生局與警察局都該到現場，確定是否是病死再做分流，因司法相驗和行政相驗可能最後都有不同處理，但已要求第一時間不能推卸。

針對北市首先規畫，對於萬華第一果菜市場及環南市場的快篩，是否已造冊完成？黃珊珊說，今天已在萬華的一個里結束篩檢，各個里也都會規畫篩檢，都已造冊了，但她不說明是因不希望媒體來拍攝，這樣會導致很多人民不敢來快篩，她希望萬華民眾及萬華各個組織團體都能出來快篩。

對於傳統市場、大賣場是否會有更強制的管制，黃珊珊說，都採平日勸導，周末強制分流，大賣場也都願配合。

至於三級警戒延長到28日，學生放暑假是否會有新一波高峰，柯文哲表示，停課停到7月2日，接下來就是放暑假跟下學期，對於接下來這2個月要怎處理，要再想一下如何管理並防止小朋友群聚。

(中時 )