智邦科技驚傳員工新冠肺炎確診，截止6月7日為止，根據中央流行疫情指揮中心發布資料，確診員工數共計有12名，智邦指出，確診員工都已安排接受醫療隔離照顧，目前狀況大致穩定，其中已有1位員工出院休養，生產出貨部份，目前也仍維持正常運作。

面對有公司員工不幸受波及確診，智邦科技表示，除了全力協助後續醫療與生活相關需求，讓員工能夠安心休養外，也將主動擴大預防性防疫措施，繼6月初第一階段全面篩檢完成後，也會跟進啟動定期全面篩檢計畫，以確保所有員工能夠在安全且安心的環境下工作。

智邦強調，身為台灣網通產業主要廠商，對員工、對客戶、對產業，智邦科技都責無旁貸，而智邦科技的防疫準則，就是要做在疫情發生之前，判斷接下來可能的風險，採取必要作為。因此，智邦科技自5月初迄今，即採取多項預防性措施，主動強化防疫能力、降低受疫情波及影響。

自5月初桃園諾富特旅館相關疫情發生後，智邦科技即全面提升公司防疫規範，包括停止外來訪客入廠、員工分流用餐等，針對整體廠區與外籍員工宿舍進行加強清潔消毒，停止所有外籍員工外宿申請，以不同語言資料說明疫情狀況與防疫措施，而在5月中，雙北升級三級警戒後，智邦科技即全面啟動苗栗竹南廠分層分流，其中包括工作區域、休息區域、用餐區域、通勤交通車等，在用餐休息座位採取以QR Code進行人員進出使用管理，並調整不同樓層、不同編組人員上下班時間，並停止人員跨廠區移動，以徹底落實分層分流風險管控。

5月下旬，智邦科技更提前與醫療機構簽約合作展開全面篩檢作業，並已在6月4日啟動，今（7）日將先完成全體外籍員工篩檢，同時啟動宿舍與工廠統一分流分艙作業，並另行擴增外籍員工宿舍，降低外籍員工宿舍共居人數。預定6月10日前即可完成竹南廠1500人篩檢作業。

而在新竹本廠部份，也已申請參與竹科園區篩檢作業，本廠員工將在6月9日（本週三）完成篩檢。另外，智邦也已備妥後續篩檢資源，將持續與醫療院所合作，在智邦整體廠區實施定期滾動式篩檢。

除了針對員工展開定期篩檢外，智邦也規畫將篩檢對象放寬至同仁的家人，只要有需要的同仁家屬亦可以經由智邦安排提供篩檢服務，目的就是希望所有的同事更安心。

由於目前疫情仍在變化中，智邦科技強調，會以保護員工健康安全為第一要務，持續調整防疫應變措施；而在生產出貨部份，目前則仍維持正常運作。

(工商 )