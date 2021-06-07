砸13.95億元 國巨庫藏股買滿7成 17:202021/06/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）庫藏股執行進度超前，公司再度公告斥資4.76億元，買回987張庫藏股，累計國巨已經買回3,029張自家股票，本次庫藏股執行率已經達75.73％，累計金額達13.95億元。 國巨盤後公告庫藏股執行進度，這一波再買回987張，買回平均價位為483.22元；累計國巨第十四度庫藏股已經買回3,029張，佔目標4,000張的75.73％，距離4,000張目標只差971張。 櫃買6／10審議華景電通公司上櫃案 「華航林依晨」砸千萬買信義區華廈 曝3缺點後悔了 (工商 ) #國巨 #買回 #庫藏股 #庫藏股執行進度 #買滿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨5月營收寫32個月新高 16:112021/06/07 財經 搜羅物質平台防疫輕鬆買 讓民眾在家好防疫 14:382021/06/07 生活 藝情寒冬 國表藝投1.28億元撐藝文 19:522021/06/07 生活 搶賺逃難財 華航6月飛洛杉磯再增3班 17:412021/06/07 生活 京元電、超豐不甩疫情 股價逆勢收紅 專家說話了 17:302021/06/07 財經 《金融》外資5月續回補 淨匯入894億元 07:452021/06/07 財經 逃難潮引爆 長榮飛美機票連兩漲 04:102021/06/07 社會新聞 男佯稱有管道買庫存股 騙走4名老友2千多萬 16:082021/06/07 社會 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 10:182021/06/07 財經 母出動「遛孩防疫」戰車 路人頻回頭狂問哪裡買 12:092021/06/07 生活 《櫃買市場》1債2股 7日起預收款券並管制撮合 08:532021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 大陸砸巨資擴產 專家爆：低階晶片會暴跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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