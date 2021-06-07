國巨（2327）庫藏股執行進度超前，公司再度公告斥資4.76億元，買回987張庫藏股，累計國巨已經買回3,029張自家股票，本次庫藏股執行率已經達75.73％，累計金額達13.95億元。

國巨盤後公告庫藏股執行進度，這一波再買回987張，買回平均價位為483.22元；累計國巨第十四度庫藏股已經買回3,029張，佔目標4,000張的75.73％，距離4,000張目標只差971張。

(工商 )