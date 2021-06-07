氣動元件廠氣立今（7）日公布，5月合併營收締造單月新高；前五月合併營收則改寫同期新高。氣立表示，智慧工廠對氣動元件需求熱度不減，相關設備組裝廠積極擴產，造就氣立今年初以來營運持續維持高檔，是5月營收再創單月歷史新高的主因。氣立強調，截至目前為止，氣立整體產能與營運，皆不受疫情影響。

氣立5月合併營收1.87億元，年成長24.15％，締造單月營收新高；前五月合併營收8.18億元，年增幅36.14％，改寫同期新高。

氣立指出，近年，全球各國製造業為提升生產效率，紛紛將工廠轉型為智慧工廠。根據國際調研機構凱捷研究院（Capgemini Research Institute）2019年的智慧工廠報告指出，2019年全球企業投入智慧工廠比例為68％，比2017年43％，增加25％；預估2023年智慧工廠每年可為全球經濟增加1.5兆～2.2兆美元。

氣立指出，智慧工廠加速建置，也帶動氣動元件需求動能，氣立大陸浙江平湖廠完成建置後，整合性的生產服務，不僅提升營運效能，增加更多客源以及強化客戶黏著度，使得整體大陸廠區產能呈現滿載的狀況，帶動今年前五月累計營收，也創歷史同期新高。

氣立強調，因應疫情發展，氣立日前正式啟動泰山廠生產線員工分區上班，部分事務性員工則採居家或分流上班，希冀藉由減少人與人接觸的機會，確保員工安全及公司營運不間斷，大陸廠區正常運作。截至目前為止，氣立整體產能與營運皆不受疫情影響。

(工商 )