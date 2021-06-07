因應中央流行疫情指揮中心繼續延長第三級警戒，全台各級學校及公私立幼兒園停止到校上課至7月2日，台南市政府教育局7日宣布，取消國中小在校生的期末定期評量，以及國中畢業生的畢業證書及會考成績單將請學校以掛號郵件寄送等多項配套措施。

教育局長鄭新輝表示，全國延長停課至7月2日，考量各校採同學年統一命題考試的公平性問題，因此取消國中小在校生的期末定期評量；至於109學年度第二學期成績中的定期與平時評量採計比例也隨之調整，分別為定期評量占40％、平時評量占60％。

此外，鑑於台南市各班教師在學生停課不停學期間，仍採同步丶非同步或混成式遠距或直播教學，因此該期間的學生學習表現，也應由各任課教師採多元評量方式納入平時評量成績中。為了讓家長和學生瞭解與準備，更請學校將本學期學生成績計算方式，盡速通知家長及學生。

鄭新輝還表示，至於涉及國中學生升學權益的事項將優先處理，因此全市4所完全中學及國中畢業生的畢業證書及會考成績單，將請學校先以掛號郵件寄送，以配合各入學管道的期程，讓學生順利辦理後續入學程序。

但因目前全台防疫仍處於三級警戒，為避免群聚，教育局也籲請各校針對國小畢業生畢業證書、國中小在校生成績單、以及其它個人物品等，不急著通知學生領回或回校處理，可俟疫情舒緩後，再分流通知處理。

教育局還說，暑假將至，請學校提早規畫學生暑假作業及各種安全宣導事項，以充實學生的暑期生活。另基於防疫考量，7月底前各校已規畫有關國小夏令營丶國中暑期輔導等學生活動，全都暫停辦理，未來再視疫情狀況滾動修正。

(中時 )