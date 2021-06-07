38歲日本寫真女星熊田曜子擁有G罩杯豐滿上圍，在新秀輩出的業界，仍擁有不敗地位，被封為「日本最強美乳」，女神雖然在2012年嫁給圈外人、生了3個小孩，但仍維持完美身材，過去一直被認為婚後過著幸福的生活，不料上個月爆出她被老公家暴，且是經常性發生，之後熊田曜子宣布已決定離婚，如今又曝光她換上華麗和服到銀座當媽媽桑，難道光速「下海」？

寫真女王熊田曜子結婚9年，上個月被爆出跟丈夫發生爭吵慘被家暴，報警後吐露被施暴已經是常態，老公隨即遭到逮捕，她在上個月31日透過經紀公司發表聲明，悲傷認了多次被家暴，導致只要到了老公回家的時間，她就會心生恐懼，因此認定這樣的夫妻關係沒辦法再繼續下去，跟公司商量後，委請律師辦理離婚手續。

才宣布離婚沒多久，熊田曜子突然在IG貼出自己穿著超有氣勢黑白配色華麗和服的照片，寫下：「決定去銀座上班」，讓眾人嚇了一大跳，以為她下海投身風俗業，之後熊田曜子才在個人YouTube頻道揭曉謎底，原來是特別企劃，進行「1日媽媽桑」體驗。

影片中，熊田曜子精心做了媽媽桑和服造型，進入銀座一家名為「Club Nanae」的高級酒店，店內裝潢相當豪華氣派，她帶著鏡頭一連開箱多間包廂，全都又大又美，更介紹該酒店走會員制，沒有特殊門路，是無法入會的，酒店內也為VIP們打造專用電梯、各式密道，保障貴客隱私，熊田曜子實習接客的全過程也全被拍下，非常精彩，不少粉絲表示如果女神的酒店風造型非常漂亮，「如果熊田曜子有上班，我一定去！」、「造型好美，談吐和服務也不錯，熊田曜子好棒」。

熊田曜子銀座高級酒店出勤。

(中時新聞網)