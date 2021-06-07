國3雲林段7日下午發生火燒車，嘉市警局小隊長駕駛公務車逃生不及，不幸喪生。（照片來源：記者爆料網）

國道3南下270公里雲林縣古坑段，7日下午1點許發生火燒車事件，1輛自小客車疑自撞護欄於路肩起火燃燒，消防人員到場時車子已陷於火海，12分鐘後火勢撲滅在駕駛座發現1具男性焦屍，經調查，死者為52歲嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長，駕駛車輛為公務車。詳細起火原因由雲林縣消防局鑑定研判中。

雲林縣消防局7日下午1點12分獲報，古坑鄉國道3號南下270公里處有1輛自小客車起火，立即出動2車4人前往搶救，1點24分抵達現場時已全面燃燒，消防人員2分鐘後即控制火勢、12分鐘後完全撲滅。

火勢撲滅後，消防人員在駕駛座發現駕駛已燒成焦屍。經調查，死者為52歲的嘉義市警察局少年隊謝姓小隊長。嘉義市警察局督察長江建宏表示，謝姓小隊長今天上午開公務車到台中市洽公，返程時發生事故，不幸喪命。

江建宏指出，謝姓小隊長為警專133期，平日工作表現積極認真，過去都在嘉義市警局婦幼隊服務，偵辦治平對象表現優異，近期才調少年隊支援，警局將協助家屬處理喪葬事宜。

嘉義市警察局調閱事故車輛保養資料，該輛公務車為2013年出產，在去年12月曾經進廠例行性保養。

國道警察暫時封閉外線車道清理現場，在事故現場未發現明顯撞痕，詳細起火原因由雲林縣消防局鑑定研判。

(中時新聞網)