兩大觸控廠TPK-KY(3673)及GIS-KY(6456)公布5月營收，TPK進入傳統淡季，加上新舊產品轉換期，5月營收83.13億元，月減9.41％，年增1.65％；GIS 5月營收125.69億元，月增17.82％，年增8.80％。

TPK累計前5月營收466.76億元，年減1.50％。公司先前法說會估計，第2季為傳統淡季，加上客戶產品轉換，單季營收季減10～15％，約落在250至260億元，目前4月及5月合計174.9億元，第2季營收有機會落在原先預期中。而平板電腦、NB表現優於第1季，平均售價(ASP)有所提高，營益率可望維持第1季水準。

GIS前5月營收484.44億元，年增8.36％。單月營收表現較為強勁，主要Mini LED平板新品正式量產，GIS為其LCM供應商，另外，手機透過陸廠切入韓系手機品牌廠OLED觸控貼合訂單也開始放量，加上筆電新產能逐漸開出，法人預期第2季營收及獲利可望優於第1季。

(時報資訊)