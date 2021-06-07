歐元區公債殖利率周一持穩，並靠近於近一個月來的低點。

上周五受關注的美國就業報告未能達到市場預期，讓市場擔心美聯準會在不久將來縮減刺激計畫；歐元區各國舉債成本在周五也出現下降。

但周一恢復平穩，在歐洲央行(ECB)本周四開會之前，歐元區債券市場變動有限。ECB也將審視三月的購債速度；該購債方案旨在防止舉債成本的上升，傷害到復甦。

德國基準十年期國債殖利率持平，為-0.21%；自上周五美就業數據公布後，該殖利率持續接近近一個月低位。法國和荷蘭的十年期國債殖利率也接近近期的低點。

德國間偏右的政黨在周日的東部州的大選中獲勝，對於總理梅克爾同黨接班人拉謝特(Laschet)有利。拉謝特面臨制定更右派的政策，以贏得梅克爾執政16年以來失去的選民。

ING全球宏觀主管Carsten Brzeski表示，周日選舉結果表明，即使有變化，德國政治風向目前也是很溫和的。

惠譽上周五證實義大利BBB評級的穩定展望後，義大利十年國債殖利率跌至0.869%，為近一個月低點。

義大利前總理孔蒂(Conte)周一指出其所屬政黨將繼續支持現任總理Mario Draghi領導的政府。

(時報資訊)