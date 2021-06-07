半導體測試大廠京元電移工染疫風暴延燒，今(7日)股價雖開低，但收盤卻逆勢收紅，上漲0.8元，漲幅1.92%，另外2家也陷入疫情風暴的超豐、智邦股價同樣收紅，引人側目，分析師直言，這3檔股票關係著市場信心，假如任何1檔跌停，整個盤勢就會下來，信心會潰散，所以股價一定要撐住，不但要撐住，還要收紅，也就是昭告天下「我們沒事」。

疫情居高不下，行政院宣布延長三級警戒至6月28日，台股開盤以17176.09點、上漲28.68點開出，盤中指數由紅翻黑，恐慌性賣壓湧現，一路向下急殺，觸及16775.85點，大跌371點，稍後在買盤進場下，跌勢大幅收斂，終場收在17083.91點，下跌63.50點，三大法人賣超71.34億元，其中，外資及陸資賣超78.21億元，自營商賣超11.64億元，投信則是買超18.51億元。

對於京元電確診人數持續增加，股價反逆勢上漲，超豐、智邦股價同樣也收紅，啟發投顧分析師李永年表示，以今日的大盤來說，這3檔股票假如有任何1檔跌停，整個盤勢就會下來，拉不起來了，市場信心也會潰散，所以一定要撐住，不但要撐住，還要收紅，也就是昭告天下「我們沒事」，但是不是真的沒事，就看疫情指揮中心怎麼處理，只要把疫情控制，對半導體產業鏈就不會產生很大的衝擊。

京元電為台灣第3大封測廠，在今日大盤下跌之際，京元電股價反而由黑翻紅，外資也連續2個交易日買超，是不是有人逢低進場撿便宜？李永年建議投資人操作要謹慎，以他來說，不會去搶京元電，因為從這件事件看起來公司管理上有一點風險，還不如去看矽格、日月光可能會因轉單而受惠的個股，以日月光為例，基本面很好，今日股價上漲4.05%，收在115.5元，表現也很強勢。

摩爾投顧分析師陳昆仁則認為，京元電員工染疫事件主要是單一廠區的問題，6月營收雖然會受影響，但進行大規模的員工快篩反而是好事，短線上應該可以很快控制住，在利空衝擊下，如果股價不跌，他認為反而是好的買點，只要後續沒有大規模擴散到全公司，疫情終究會和行情脫勾。至於市場談論的轉單效應，他表示，矽格因為客戶與京元電重疊性高，因此第一時間即被視為將因轉單受惠，但矽格本身產能已近9成，而日月光在相關的產品認證部分，可能會需要一點時間。

(中時新聞網)