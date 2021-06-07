在中職停賽前，富邦悍將外野手高國麟打擊手感正燙，沒想到碰上疫情攪局，他表示現在就是盡可能去維持手感，而他之前因肩傷無法傳球，7日也捎來好消息，「肩膀好滿多的，已經開始傳球，相信復賽就能守備了。」

高國麟目前以3成86的打擊率暫居打擊王，沒想到卻碰上台灣新冠肺炎疫情爆發，中職全面延賽，目前只能透過訓練維持手感，希望能將好狀態延續下去。

目前球隊為了避免群聚，採取分批訓練的方式，也讓練球時間必須拉長，高國麟坦言，這多少會影響到自己的訓練，但也是盡自己所能去練習，也會提前到球場展開自主訓練。

對於疫情攪局，高國麟認為這是沒辦法控制的事，能做的就是把季已做好、維持好，「疫情不只影響到中職，也影響到每個人，希望疫情能夠早日過去。」

之前高國麟因為肩膀受傷，只能打、不能傳球，他也利用這段時間積極治療，目前傷勢已恢復不少，「肩膀好滿多的，已經開始在傳球了，相信復賽就能守備了，不會再只打DH了。」

高國麟也透露，疫情期間也多了更多時間可以追劇，自己也會在放假時間下廚、當「煮夫」，「飲食就是少油、少鹽、少澱粉，疫情期間出門買菜會擔心，所以一次買一個禮拜的份，自己煮也比較安心，且因為有小孩也很少外食。」

(中時 )