為因應國內COVID-19疫情警戒升級，降低現場接觸的風險，北市勞動局繼去年加入減班休息線上申請後，即日起率全國之先，首設「勞資爭議視訊調解服務」。勞動局長陳信瑜表示，配合防疫，避免接觸，如勞資爭議調解申請人有視訊意願，勞動局即可安排視訊調解，於線上解決雙方紛爭！

陳信瑜表示，北市府原本就大力推動電子化政策，如今疫情期間，勞動局順勢推出勞資爭議視訊調解服務，提供民眾另一個選擇；視訊調解將由目前受疫情影響，而導致延期的現有案件開始試辦，以期許解決近期較急迫的勞資爭議。

陳信瑜說，新申請案件預計今年7月1日起正式實施，勞資爭議調解申請人如有視訊調解的意願，在申請書勾選同意視訊調解，或已向勞動局承辦人表明願意，並經勞動局確認對造人意願及評估後，勞動局即可協助勞資雙方舉行視訊調解會議。

此外，陳信瑜也補充說明，視訊調解為符合現行法令的規定，達到盡量減少人員接觸的機會，雙方如於視訊中達成共識，可於期限內分別至勞動局，並在調解紀錄上簽名，以完成調解成立的效力。

勞動局提醒，民眾如遇有勞資糾紛，仍建議秉持誠實信用原則，優先進行自主協商，協商不成，若工作地點在北市，即可向北市勞動局「勞動即時通」（https://ap.bola.taipei/bola_front/）進行線上申請勞資爭議調解，於註冊身分後登入進行線上申請，勞動局將視勞資雙方意願安排現場或視訊調解。

(工商 )