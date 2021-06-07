隨著AZ疫苗接種人數越來越多，不良事件通報頻率也漸升，中央流行疫情指揮中心今天表示，上周末兩天共有1萬7205人完成接種，共出現7例嚴重不良事件個案，包含一起接種8天後出現血小板低下的疑似血栓個案，目前正在醫院治療中。

指揮中心表示，該名疑似血栓個案在接種疫苗後8天開始出現牙齦流血、腹瀉、四肢及腹部出現瘀青等症狀，經就醫檢查後發現有血小板低下，D-dimer異常等現象，疑為血栓併血小板低下症後群，目前正在住院診治中。

另一名個案則是在接種後14天發生頭痛、呼吸困難、頭暈及胸悶，爬樓梯容易喘，經急診就診後目前個案症狀已改善，未住院；一例則為接種後第8天頭痛併左眼球痛且視力下降，就醫後疑似左眼視神經炎，經診治後視力稍有恢復，目前門診持續追蹤。

一例為接種次日胸悶胸痛至急診就醫，診斷為急性心肌梗塞並接受心導管相關手術，目前個案已出院；一例為接種部位紅腫熱痛持續而就醫，疑似蜂窩性組織炎，接種後16日回診時，注射部位仍有熱痛情形，腫塊未痊癒，另有皮膚出疹症狀，持續追蹤觀察中。

(中時 )