教育部今（7）日宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課至7月2日，高市教育局表示，高中以下取消實體期末考，是否採線上評量，由各校自行決定，也提醒各校經討論調整後的評量方案，應以多元管道告知家長了解。

教育局指出，各校得彈性調整定期評量次數與平時評量比例，高中職應依據「高級中等學校學生學習評量辦法」規定，國中小則依據「國民小學及國民中學學生成績評量準則」、「高雄市國民中學學生成績評量補充規定」、「高雄市國民小學學生成績評量補充規定」，由學校循校內程序討論、調整定期評量次數與平時評量比例。

有關學生學業成績評量，教育局請各校採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行，可採線上評量及表單、實作評量等，如測驗（是非、選擇、填充、簡答及申論等）、問卷、檔案文件、口試、報告等方式辦理。

教育局強調，各校經討論調整後的評量方式應考量同年級、同科目的公平性與一致性，並能追蹤瞭解學生學習結果。另因「大學繁星推薦入學」是回歸校內成績核算，由各校自訂合宜的推薦機制與原則，學校因應停課如調整評量方式或學期成績計算方式，只要校內一致，並提經學校推薦委員會審議確認，不影響學生參與繁星推薦的權益。

另外，高中以下學生（含幼兒園）的家長因故無法在家照顧，學校及幼兒園仍持續提供學生到校基本照顧。

(中時 )