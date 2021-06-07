赴美機票一位難求，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，罕見供不應求，繼長榮航空今日起增班洛杉磯，華航也宣布跟進，由現在的每周1班，6月另外增加3班，增班日期為6月22、24日、29日，搶攻這波炙手可熱的「逃難商機」，7月會否繼續開出加班機，將視市場整體需求而定。

因應近日大批民眾赴美，長榮航啟動疫後首度大增班，飛洛杉磯從今（7）日起由每周3班增為每周7班，其它航線維持不變，由於訂位量太大，已經滿到6月底，長榮、華航上周均已通知旅行社調高各艙等票價約1成，今日將再漲約1成，主要以商務艙、豪華經濟艙為主，這已經是短期內第二次漲價，漲幅令人咋舌。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，台灣疫情轉趨嚴峻，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，近期美加機票搜尋量對比上月同期暴增1.6倍，預訂更成長2.5倍，美國線機票訂單自5月中旬起增加是不爭事實。

值得一提的是，相較於疫情發生前，赴美旅客集中在舊金山。航空業者分析，舊金山多是商務客，洛杉磯華人社區多，家庭客也多，這回返美普遍攜家帶眷，需求暴增，且因為一票難求，有外溢到舊金山的狀況，如聯合航空為例近日飛舊金山的載客率明顯成長，從上月2、3成翻倍至近5成，商務艙旅客也不少。

旅遊業者透露，雖觀光局不准出團，但有能力赴美打疫苗的，通常都是經濟能力佳的人，如果是要打2劑的BNT、莫德納，得待上1個月，以美國經濟型酒店來說，往返機票和一個月的住宿費用合計約20萬元，其實不算便宜，但有能力的還是飛得起。

(中時 )