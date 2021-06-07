針對6日新增的台北確診軍人案11255在室友案9899確診後，軍方立即要求進行居家隔離，但他疑似受到長官要求，從台北回高雄隔離，隨後也跟著確診，高市衛生局卻說開罰是由北市府決定。北市副市長黃珊珊7日表示，目前無法了解隔離情形，因國防部都沒將窗口給北市府，市府已請疾管署協助疫調。

黃珊珊說，北市衛生局疾管科3日接到空軍有人確診，疾管署中區管制中心通知北區管制中心，北區再通知疾管科要做疫調，但國防部卻沒給北市聯繫窗口，因此只好先請疾管署協助做疫調，對於隔離通知書，軍方部分就應由國防部自行處理，不是北市府去開通知書，目前仍無法了解個案隔離狀況。

針對花博爭豔館、和平籃球館、台北體育館將做為施打疫苗的大型場館，台北市長柯文哲說，生產要視市場需要，不要盲目生產，北市雖已有準備大型場館施打疫苗，但原則上能先在醫院解決就解決，然後裁示合約診所、健康服務中心，量能超過才動用大型場館，這要有排程。

柯說，要根據疫苗來的速度，才能決定布置打疫苗的地方，若中央1天只送北市1萬支疫苗，那他布置1天能打10萬支疫苗的場地也沒意義，中央要有清楚的數字，而北市當然也會有準備；對於行動不便者，已請社會局造冊，到底有哪些人需要優先注射，等這段時間造冊清楚、知道數字後，再視需要多少而規畫機動疫苗隊伍。

(中時 )