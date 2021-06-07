人民幣兌美元在岸價（CNY）7日收市升131個基點，升破6.39，高見6.3941。人民幣兌美元在岸價收報6.3961，較4日下午4時30分收報6.4092，升131個基點，升幅為0.2％。較晚上11時30分最後成交價6.395，走弱11個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）7日早段一度升破6.39，高見6.3881，截至下午4時40分，離岸價報6.3927，在岸價報6.3956。人民幣兌美元中間價7日報6.3963，較4日報6.4072，升109個基點，升幅為0.17％，終止連跌3日。

交易員指出，4日公布的美國非農數據低於預期，市場對聯準會提前收緊政策擔憂降溫，美匯指數承壓，人民幣獲益走升，短期匯價料跟隨美元波動，等待更多訊息指引。

另有交易員認為，目前人民幣升值預期有所降溫，分紅購匯需求影響料加大，不過此前市場積累的外匯仍較多，後續走勢有較大不確定性。7日稍早公布的中國貿易數據遜於預期，但對市場影響不大，需關注本周公布的美國通膨數據。

(工商 )