歐美解封後經濟活動逐步，健身需求回溫恢復，喬山(1736)5月合併營收20.4億元，年增10.8%，若以美金表達成長率為18.6%，前5月營收計11.6億元，年增28.1%，以美金表達成長率為36.7%。

歐美地區受惠於新冠肺炎疫苗接種率高，各國解封後經濟活動逐步恢復。美國最大的星球健身房於4月時公告今年初以來會員人數持續正成長，近期英國前二大健身房The Gym及Pure Gym也公布3月以來會員呈現雙位數成長的好消息；歐美健身房會員快速回流的趨勢明顯，進而帶動健身房拉貨動能。喬山今年3月商用設備營收已轉年增，5月商用營收年增拉大至45%，第2季商用營收高成長可期。

近期台灣疫情緊張，健身房暫時關閉，喬山隨即推出新的防疫限定專案，將原本僅在魔鏡Johnson Mirror與飛輪車Johnson Cycle 上可享有的每日直播課程，首次推出到社群平台Facebook與YouTube上撥放，由專業教練群線上教學，在疫情期間，陪伴所有消費者一起在家動起來。

全球疫情的狀況，帶動了全球運動人口快速增加。現歐美逐漸解封，混合式的運動模式也隨之興起，並逐漸成為常態。各大健身房紛紛推出線上課程，讓平常在健身房運動的族群，回到家裡也可以跟著教練自己做練習。喬山看準趨勢，在家用健身器材置入可連結線上課程/APP的裝置，讓運動者不受時間及地點的限制，在健身房跟在家裡都能享有高品質的健身體驗。

喬山目前商用接單能見度高，據此喬山產線也已提前加高備貨水位，以迎接下半年旺季的來臨。

(時報資訊)