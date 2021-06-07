客戶新機開始拉貨，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)5月合併營收回升至7億3219萬8000元，較4月6億7429萬8000元增加8.59%，由於下半年即將進入美系客戶新機拉貨高峰，且缺料問題可望在第3季紓解，玉晶光表示，下半年營運狀況預期將較上半年大幅提升，公司將力拚今年營運比去年好。

相較於大立光5月略低於4月，玉晶光5月營收表現相對優異，玉晶光5月合併營收為7億3219萬8000元，月增8.59%，年減28.63%；累計前5月合併營收為39億6745萬1000元，較去年同期減少14.84%。

儘管第2季營運受淡季及缺料影響，玉晶光在美系客戶下半年新機所有鏡頭認證相當順利，玉晶光有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

由於下半年進入傳統旺季，玉晶光預期，下半年營運將遠優於上半年，玉晶光總經理郭英理表示，在客戶新機鏡頭開始導入量產及VR鏡頭接單良好下，目前產能滿載，希望今年營收會比去年好。

(時報資訊)