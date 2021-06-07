新冠肺炎疫情衝擊家庭及個人生活，銘傳大學向外募款100萬元，專款用於這次受疫情波及的學生。即日起，只要具備銘傳學籍的學生，不管是本國生、僑生或外籍生，都可以線上或郵寄提出補助申請。

銘傳大學訂定「銘傳大學因應新冠疫情對弱勢學生緊急紓困辦法」，對外募資100萬元，幫助學生在這波疫情衝擊下的生活所需。5月1日起至7月31日止，凡具備銘傳學籍，且學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響，即日起可提出補助申請。

銘傳大學此次疫情紓困補助申請，即日起至8月31日止，採線上或郵寄申請。核定通過者，每人視情況補助緊急紓困金2000元至1萬8000元，或酌予補助校外住宿金每月1600元至1800元，一次核發3個月。

銘傳大學表示，本次紓困補助，只要符合資格並提出書面資料，即可完成申請。審查通過後，隨即以撥款方式匯入指定帳戶，降低接觸感染風險。

(中時 )