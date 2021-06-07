午後對流雲系發展旺盛，氣象局7日針對桃園市、新竹縣發出大雷雨特報，桃園市復興區台七線23.6k處，因下午的這場豪大雨，在傍晚5點多造成土石零星崩塌，所幸並未砸中人車，滾落的土石佔據超過一半的車道，造成雙向交通中斷不通。公路總局復興工務段指出，目前緊急派人前往處理落石，預估會在2小時後搶通，也呼籲用路人目前大雨山區道路恐有零星落石造成危險，呼籲用路人提早改道避免延誤行程。

(中時 )