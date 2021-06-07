桃園午後大雷雨 台七線土石崩落交通中斷搶修中 17:512021/06/07 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園午後大雷雨 台七線土石崩落交通中斷搶修中。(示意圖/本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流雲系發展旺盛，氣象局7日針對桃園市、新竹縣發出大雷雨特報，桃園市復興區台七線23.6k處，因下午的這場豪大雨，在傍晚5點多造成土石零星崩塌，所幸並未砸中人車，滾落的土石佔據超過一半的車道，造成雙向交通中斷不通。公路總局復興工務段指出，目前緊急派人前往處理落石，預估會在2小時後搶通，也呼籲用路人目前大雨山區道路恐有零星落石造成危險，呼籲用路人提早改道避免延誤行程。 日美送疫苗 地方搶設大型接種站 疫情重創 庇護工場訂單不到3成 (中時 ) #大雷雨 #台七線 #交通中斷 #桃園市 #呼籲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上演逆轉秀 台股成功守穩萬七 04:102021/06/08 財經要聞 林志玲嫁AKIRA兩年喊感謝生命 04:102021/06/08 娛樂新聞 總統府前抗議 藍委喊人民要疫苗 04:102021/06/08 社會新聞 營建業「送急診」！賴正鎰幫呼救：快窒息！不要再打房了 03:002021/06/08 房產達人 苗縣2.2萬外籍工 下班禁外出 04:102021/06/08 生活新聞 嘸疫苗可打 台東長輩心驚驚 04:102021/06/08 地方新聞 疫情拖累 台幣7日升幅 亞幣倒數第二 04:102021/06/08 金融．稅務 高血壓、心臟病患若染疫恐轉重症 4大指標自保救命關鍵 07:432021/06/08 健康 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 駕駛稱路面積水打滑 台74線連撞分隔島、路燈 輪胎也撞飛 11:082021/06/07 社會 紐時：美研判習近平顧慮武統 怕摧毀台積電產線 07:572021/06/08 國際 社會熱門新聞 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 南投11人家祭遭開罰 警「棺材前錄影蒐證」影片曝光引論戰 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 美濃男子超商門口玩蟾蜍 一舉動吃罰單 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。