國內封測大廠爆發新冠肺炎群體染疫，備受各界關注，尤其目前正值半導體產能緊俏之際，倘若疫情及停工範圍持續擴大，恐將對產業造成重大衝擊。不過，法人認為，台灣基本面依然強勁、企業獲利年增率可望超過4成及台幣持續強勢，加上台灣外銷數據亮眼，這些利多因素將使得台股後續表現不至於太悲觀。

在憂心半導體大廠染疫恐導致供應鏈斷鏈的擔憂之下，台股加權指數今日(6/7)早盤一度急跌逾300點，所幸後來跌幅收斂，終場收在17083.91點，下跌63.5點，跌幅0.37%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股自這波急跌最低點15159點反彈逾約14%，近期可能面臨獲利了結與解套等賣壓出籠，所幸台灣有基本面強勁支撐，配合企業獲利第三季持續有上調空間，全年度年增率有望來到超過4成的水準，配合台幣持續強勢，皆有助台股多方力道。

葉獻文指出，從各數據來看，5月台灣製造業採購經理人指數(PMI)指數為66％，相較前月回跌2.7個百分點，但仍維持在擴張階段，不過非製造業經理人指數(NMI)受到疫情爆發直接衝擊內需市場影響，從前月60.1驟跌至49.2，中斷先前連續11個月的擴張態勢。

不過，葉獻文認為，台灣是以出口為導向的經濟體，歐美各國陸續進入解封狀態，有助於台灣整體外銷數據持續亮眼，縱使第二季民間消費下修已成事實，只要出口表現能維持熱度、持續成長，在相互抵銷下，預期國內疫情對經濟成長影響實屬有限。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，大宗商品報價持續走揚，油價也來到近期相對高點，經濟復甦方向仍未改變，相關需求也帶動包括造紙、航運等報價走揚，進而使受惠類股族群獲利持續上修，股票價格也相對強勢。

在投資建議上，廖哲宏表示，根據觀察，目前上游半導體及部分零組件缺貨漲價現象仍未消失，但因短期內印度、東南亞疫情起伏恐影響電子產品需求，加上歐美經濟解封後消費預算也可能轉向旅遊與服務，科技產品需求可能有不確定性，故在電子股的布局上，建議以具有長線成長利基的產業如電動車、人工智慧物聯網、高速傳輸及伺服器等為主，持續參與長期成長。

(中時新聞網)