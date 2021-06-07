去年中旬，正值全球新冠肺炎疫情延燒之際，屏東籍漁船金滿順號陳姓船長收取人蛇集團20萬元，協助35名越南偷渡客從墾丁上岸，當時讓海巡單位如臨大敵，不僅封路臨檢、爬下山壁沿海岸搜尋，才成功將人追回，屏東地院一審依違反入出國及移民法判決陳男6月徒刑、緩刑3年，並支付公庫15萬元，可上訴。

判決指出，陳男去年8月於後壁湖漁港某製冰場前，收受由人蛇集團成員「阿霖」所交付的20萬元報酬，選在9月12日駕船出港；海巡署第8巡防區指揮部於凌晨時分發現，外海11.6浬處有漁船原向後壁湖漁港方向航行，卻在離岸3浬處突然轉向航往頂白砂岸際，海巡人員查覺有異，隨即通報派遣巡防艇攔查。

發現海巡船艦靠近，船長立即叫偷渡客穿上救生衣，在離岸約400公尺處，摸黑跳下白砂海域躲避查緝，並從墾丁岸際上岸後分開逃逸。

海巡隨即啟動應變查緝機制，除登檢「金」船，一早也在岸邊發現疑為偷渡客丟棄的救生衣，陳男見東窗事發，便坦承載有30餘名越南人非法入境，但不知詳細人數。

海巡署除立即成立應變中心，也通知衛生單位協助辦理防疫作業，現場共逮獲35人。海巡初步調查，其中27人中曾有來台打工經驗，多數因逾期居留或非法打工被遣返，返國之後，覺得相同工作在越南月薪不足台灣一半，於是在人蛇集團鼓吹下，以每人1萬美元代價，甘冒風險偷渡來台。

其中有人拿出全部積蓄、或向親友借貸，更有全家湊足費用，就是為讓1人出國，這一趟的「淘金夢」在上岸時瞬間夢醒，眾人已在檢疫隔離期滿後陸續遣返。

屏東地院法官審酌後認為，陳男從事捕魚工作，每月收入約4、5萬元，已離婚且育有1女，考量犯案時正處於肺炎疫情流行期間，竟仍載運未經許可入國的越南籍人士入境我國，一審判刑6月徒刑、緩刑3年，緩刑期間向公庫支付15萬元，及接受法治教育課程2場次。

(中時 )