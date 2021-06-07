行政院宣佈全國第三級防疫警戒延長到6月28日，學校也同步停止到校上課至暑假。居家上班、遠距上課的需求，將持續高漲。為自己量身打造更能發揮工作效率的設備，絕對是很必須啊！羅技先前推出了最新人體工學鍵盤，將是希望好好善待自己手腕的朋友，可以考量的新品。

羅技人體工學系列產品的最新款鍵盤ERGO K860，通過美國人體工學協會認證，透過長期且精密的實驗，設計出曲線外型與三層手托，能提升54%腕部支撐、減少25%的手腕移動，並能根據使用者需求調整支架傾斜的角度，更擁有藍牙、2.4GHz無線雙模連線功能，可配對多組裝置並自由切換。

ERGO K860 將鍵盤的按鍵分布一分為二向內轉動，讓手部回歸自然的擺放與敲擊姿勢，以減少25% 手腕伸展及彎曲，並且將主要鍵盤區域拱起，省去不必要腕關節翻轉動作，基於PerfectStroke按鍵系統，即便是微曲的按鍵也能準確地輸入內容。

而除了鍵盤本身的構造，其他輔助的配件也是營造打字舒適感的細節，ERGO K860配有隨著鍵盤弧形打造的三層式手托，舒適並可減少壓力、提升54%手腕支撐，表面層採用耐用、抗污且易清潔的塗層與0.5mm針織布料，支撐層以2mm高密度記憶海綿均勻分散壓力，可提供踏實的支撐感，舒適層則透過4mm記憶海綿強化整體舒適度，鍵盤則可三段式調整角度。

ERGO K860除了人體工學設計，實用性也很高，除了支援藍牙以及Unifying雙模連線，Easy-Switch功能至多可配對三台裝置，僅需一個按鍵就能在裝置間快速切換，且支援Windows和Mac兩種系統，多項強大功能僅需2顆四號電池，即能正常使用下續航達2年。

對於長期使用電腦工作的朋友來說，擁有一個好鍵盤真的很重要。ERGO K860所搭配的手托，厚實且鬆軟，體驗上能紓解不少手腕的壓力。自然的打字角度，則是需要一些適應時間，才能夠上手，對於習慣平面鍵盤的朋友來說，需要較長的適應與學習時間。三段式可調高度，也相當貼心。

羅技 ERGO K860 擁有符合人體工學的手托設計，外觀與一般常見鍵盤有很大不同。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 擁有符合人體工學的手托設計，外觀與一般常見鍵盤有很大不同。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 擁有完整數字鍵盤，也可切換三個配對裝置。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 擁有完整數字鍵盤，也可切換三個配對裝置。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 可三段式調整高度。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 可三段式調整高度。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 可三段式調整高度（也可不架起）。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 可三段式調整高度（也可不架起）。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 無線鍵盤使用轉接器也可以順利與筆電搭配。（黃慧雯攝）
羅技 ERGO K860 無線鍵盤使用轉接器也可以順利與筆電搭配。（黃慧雯攝）

如果喜愛ERGO系列產品，還包括了MX Vertical 垂直滑鼠、ERGO M575 無線軌跡球、MX ERGO無線軌跡球等，皆為人體工學家族的成員。最新的ERGO K860人體工學鍵盤，建議售價新台幣3,990元，已在全台通路開始販售，可一併參考。

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(科技)

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