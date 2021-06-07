行政院宣佈全國第三級防疫警戒延長到6月28日，學校也同步停止到校上課至暑假。居家上班、遠距上課的需求，將持續高漲。為自己量身打造更能發揮工作效率的設備，絕對是很必須啊！羅技先前推出了最新人體工學鍵盤，將是希望好好善待自己手腕的朋友，可以考量的新品。

羅技人體工學系列產品的最新款鍵盤ERGO K860，通過美國人體工學協會認證，透過長期且精密的實驗，設計出曲線外型與三層手托，能提升54%腕部支撐、減少25%的手腕移動，並能根據使用者需求調整支架傾斜的角度，更擁有藍牙、2.4GHz無線雙模連線功能，可配對多組裝置並自由切換。

ERGO K860 將鍵盤的按鍵分布一分為二向內轉動，讓手部回歸自然的擺放與敲擊姿勢，以減少25% 手腕伸展及彎曲，並且將主要鍵盤區域拱起，省去不必要腕關節翻轉動作，基於PerfectStroke按鍵系統，即便是微曲的按鍵也能準確地輸入內容。

而除了鍵盤本身的構造，其他輔助的配件也是營造打字舒適感的細節，ERGO K860配有隨著鍵盤弧形打造的三層式手托，舒適並可減少壓力、提升54%手腕支撐，表面層採用耐用、抗污且易清潔的塗層與0.5mm針織布料，支撐層以2mm高密度記憶海綿均勻分散壓力，可提供踏實的支撐感，舒適層則透過4mm記憶海綿強化整體舒適度，鍵盤則可三段式調整角度。

ERGO K860除了人體工學設計，實用性也很高，除了支援藍牙以及Unifying雙模連線，Easy-Switch功能至多可配對三台裝置，僅需一個按鍵就能在裝置間快速切換，且支援Windows和Mac兩種系統，多項強大功能僅需2顆四號電池，即能正常使用下續航達2年。

對於長期使用電腦工作的朋友來說，擁有一個好鍵盤真的很重要。ERGO K860所搭配的手托，厚實且鬆軟，體驗上能紓解不少手腕的壓力。自然的打字角度，則是需要一些適應時間，才能夠上手，對於習慣平面鍵盤的朋友來說，需要較長的適應與學習時間。三段式可調高度，也相當貼心。

羅技 ERGO K860 擁有符合人體工學的手托設計，外觀與一般常見鍵盤有很大不同。（黃慧雯攝）

羅技 ERGO K860 擁有完整數字鍵盤，也可切換三個配對裝置。（黃慧雯攝）

羅技 ERGO K860 可三段式調整高度。（黃慧雯攝）

羅技 ERGO K860 可三段式調整高度（也可不架起）。（黃慧雯攝）

羅技 ERGO K860 無線鍵盤使用轉接器也可以順利與筆電搭配。（黃慧雯攝）

如果喜愛ERGO系列產品，還包括了MX Vertical 垂直滑鼠、ERGO M575 無線軌跡球、MX ERGO無線軌跡球等，皆為人體工學家族的成員。最新的ERGO K860人體工學鍵盤，建議售價新台幣3,990元，已在全台通路開始販售，可一併參考。

(科技)