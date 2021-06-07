國內新冠肺炎疫情仍高燒不退，民眾快篩需求激增，台東縣衛生局向慈濟基金會申請援助的快篩檢驗站組合屋，設置在人口最密集的台東市，縣長饒慶鈴7日前往視察，希望本周四啟動後，讓風險相對較高的民眾能盡快接受篩檢，以有效防堵疫情。

台東縣衛生局指出，縣府原已於臨海路的台東市衛生所前設立快篩站，但因周邊空間不足，一旦需要大規模篩檢時，恐無法有效維持社交距離，為了減少群聚風險，在南京路文化處藝文中心廣場搭建快篩站組合屋。

快篩站組合屋配置2個窗口可同時採檢，且正壓採檢艙內有獨立空調設備，能讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間讓等候採檢民眾也能維持足夠安全距離，希望10日啟後，讓有活動史、接觸史、疑似症狀等相對風險較高的民眾能盡快接受篩檢，有效防堵疫情，保護民眾，也保護第一線的醫護工作人員。

縣長饒慶鈴7日巡視設置情況，對於快篩站組合屋的設備、採檢動線等表示滿意，並感謝慈濟基金會，在最短時間援助設置，讓高風險民眾可以就近接受採檢，同時，慈濟也分批提供1萬5000劑準確度相當高的快篩劑，增加台東快篩量能。未來在全民接種疫苗時，縣府也將跟慈濟合作，把靜思堂規畫為台東的疫苗快打站之一。

此外，行政院宣布延長全國三級警戒管制至6月28日，台東縣政府配合中央政策，縣內休閒娛樂場所、觀展觀賽場所、選物販賣機店（夾娃娃機店）及夜市等也將持續暫停營業，餐飲業全面禁止內用，改採外帶。

(中時 )