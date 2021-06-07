國內疫情持續升溫，讓國內科技大廠無不嚴陣以待，欣興電子成立內部跨部門指揮中心，同時增設防疫設施以及進行必要的積極管制措施 ( 包含進入廠區內的健康聲明掌握，自我體溫量測與APP回報 )，做法包括增設 UV 燈：於電梯內、大區域辦公室設置殺菌燈，當電梯內無人搭運時，即啟動殺菌功能，增設電漿空氣清淨機：於大區域辦公室裝設空淨機，降低病毒傳染危害。

還有增設紅外線熱影像儀：當感測到人員溫度超 標時則會警報，人員進行進一步耳溫量測，如果確認發燒則禁止入廠並要求儘速就醫與回報後續狀況。而在人流管制方面則是依據疫情嚴重狀況進行各項分段管制：用餐時間分流管制、辦公與用餐座位隔板管制、電梯搭乘人數管制、會議室人數管制、辦公人員分流管制、居家辦公規劃、承攬商防疫控管等，力求做到防疫滴水不漏。

同樣是國內半導體大廠的日月光投控，防疫期間超前部署各項措施，廠區全面配戴口罩、員工分艙分流、用餐實名制、居家辦公制等防疫措施，員工每日系統化健康回報與疫調追蹤，對於具風險員工要求暫不入廠。

此外，日月光同仁自國外返台，須進行14天檢疫，且需檢具合格的核酸檢測報告才可以進入辦公室，檢測費用並由公司補助；更提供優於法令的有薪防疫假，廠區環境定時清潔消毒，各項風險已有效掌握與控制，目前營運正常不受影響。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，因應疫情，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，有「雲端打卡模組」除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢1111人力銀行。

(中時新聞網)