網路投保整體買氣降，但上網買「機車險」的件數暴增。金管會公布2021年首季網路投保狀況，整體保險業網投件數為逾46萬件、保費收入6.24億元，較去年同期各衰退24.9％、9.2％。不過，就險種來看，透過網路投保機車保險的明顯增加，從去年同期的8萬多件暴增2.6倍到逾21萬件，保費收入也較去年多1.2億元。

金管會從2014年開放網路投保業務，初期逐年大幅成長，但2020年首次出現衰退，2021年首季也繼續呈現下滑趨勢尤其壽險業，不管在保費收入還是件數都大幅衰退，今年首季壽險業保費收入僅1.58億元、較去年期同衰退46.3％，而件數更掉到27,917件、衰退61.2％。

產險業的網路投保件數也衰退很多，今年首季僅有437,772件、較去年同期衰退二成，保費收入為4.66億元、較去年同期成長18.6％。

保險局分析，網路投保較去年同期衰退，主要受新冠肺炎疫情影響，各國管制出入境及國人出國意願降低，旅行平安保險投保需求下降等因素，致產、壽險業之旅行平安保險較去年同期減少。而總保費收入排名，壽險業前三大依序中國人壽、富邦人壽及國泰人壽；至於產險業前三大分別是富邦產險、新安東京海上、明台產險。

就險種來看，今年首季網路投保最夯的壽險保單為「利變年金險、旅平險、定期壽險」，保險局指出，主要是受美國聯準會、我國央行降息及金融市場震盪，利率變動型年金保險之宣告利率調降等可能因素影響。

而產險最夯前三大險種則為「汽車險、機車險、住火險」。汽車險的件數16萬3591件比去年同期的18萬4,863件少了2萬1,272件，但新契約保費收入2.62億元較去年多了700萬元，保險局分析，主要是汽車險險種多、保費差距大，像任意險的保費就比強制險高。

機車險的成長則最明顯。今年首季達21萬4,930件較去年同期的8萬5,066件，成長了153％，新契約保費收入則達1.83億元，成長了182％。

(工商 )